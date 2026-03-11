Haberler

Yalıhüyük'te ramazan etkinliği düzenlendi

Yalıhüyük'te ramazan etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliğinde tiyatro gösterisi ve Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi. Etkinlik, ilahilerle sona erdi.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği gerçekleştirildi.

Yalıhüyük Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, tiyatro gösterisi ve Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.

Etkinlik, öğrenciler tarafından söylenen ilahiler ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın, İlçe Müftüsü Enes Sayar, daire amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Atalay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi