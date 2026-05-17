İstanbul'da düzenlenen "Maarif Mezunları Girişimcilik Kampı" sona erdi

Türkiye Maarif Vakfı mezunlarına yönelik düzenlenen 5 günlük girişimcilik kampı, İstanbul'da teknopark ve teknokent işbirlikleriyle tamamlandı. Kampta 12 ülkeden 40 öğrenci, girişimcilik ve inovasyon eğitimleri alırken, dereceye giren projeler ödüllendirildi.

Türkiye Maarif Vakfının okullarından mezun olan ve Türkiye'de üniversite eğitimi alan öğrenciler için düzenlenen "Maarif Mezunları Girişimcilik Kampı" sona erdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Teknopark, Marmara Teknokent (MarTek), Bilişim Vadisi ve Teknopark İstanbul işbirliğiyle 12-16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan kampa 12 ülkeden 40 Maarif mezunu katıldı.

İşletme, uluslararası ticaret, ekonomi ve teknoloji alanlarında eğitim gören öğrenciler, 5 gün boyunca girişimcilik, inovasyon, teknoloji geliştirme ve uluslararası işbirliği konularında eğitim ve uygulama programlarına katıldı.

Program kapsamında öğrenciler, Bilişim Vadisi ve Teknopark İstanbul'a saha ziyaretleri yaptı.

Katılımcılar, Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji ekosistemi hakkında bilgi alırken savunma sanayisi, deprem teknolojileri ve mobil oyun girişimciliği alanlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kampın son bölümünde Marmara Teknokent'te 48 saat süren "hackathon" düzenlendi. Öğrenciler, girişimcilik, start-up yönetimi ve sunum teknikleri eğitimlerinin ardından takımlar oluşturarak projelerini geliştirdi.

Dereceye giren projeler

Etkinlik sonunda toplam 10 proje jüriye sunulurken Maarif mezunlarının lise ve üniversite süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik mentörlük ve tercih desteği sunan mobil uygulamayı kapsayan "Feyz Up" isimli proje birinci seçildi.

Uluslararası öğrencilerin staj ve istihdam süreçlerine çözüm üretmeyi amaçlayan "All In One" projesi ikinci oldu.

Uzun yol şoförlerinin sürüş güvenliğini artırmaya yönelik teknolojik çözümler sunan "VİDA" projesi ise üçüncülüğe hak kazandı.

Program, ödül ve sertifika töreninin ardından kültürel etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
