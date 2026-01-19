Haberler

Metro İstanbul: M5 Hattı 24 ve 25 Ocak'ta Kullanıma Kapalı Olacak; Güzergahta İett Otobüslerinin Hizmet Verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Metro İstanbul, Sultanbeyli uzatma etabındaki testler nedeniyle M5 Üsküdar-Samandıra hattının 24-25 Ocak tarihlerinde kapalı olacağını duyurdu. Bu tarihlerde İETT otobüsleri ile alternatif ulaşım sağlanacak.

(İSTANBUL) Metro İstanbul, yakın zamanda kullanıma açılması beklenen Sultanbeyli uzatma etabında gerçekleştirilecek zorunlu testler dolayısıyla Üsküdar- Samandıra durakları arasında hizmet veren M5 metro hattının 24 ve 25 Ocak tarihleri arasında kullanıma kapalı olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, hattın kapalı olduğu günlerde, gece seferlerini de kapsayacak şekilde hat güzergahında İETT otobüslerinin hizmet vereceği belirtildi.

M5 Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'nın Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının entegrasyon çalışmaları önümüzdeki haftasonu gerçekleştirilecek. Yapılacak zorunlu testler kapsamında M5 hattı 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri kullanıma kapalı olacak. Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan duyuruda hattın kapalı olduğu günlerde, gece seferlerini de kapsayacak şekilde hat güzergahında İETT otobüslerinin hizmet vereceği belirtildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla birlikte, Üsküdar-Sultanbeyli arasında ulaşım süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek.

Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda belirtilen tarihlerde işletme düzenlemesi yapılacaktır. Bu kapsamda; 23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak, 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır. Bu süre boyunca, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, hat güzergahında İETT otobüsleriyle ulaşım sağlanacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular