- Lviv Belediye Başkanı Sadovyi: "Uçak tamir fabrikası vuruldu"

LVİV - Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Rus hava kuvvetlerinin vurduğu alanın Lviv havaalanında uçak onarım fabrikası olduğunu söyledi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına 23 gündür devam ediyor. Rus hava kuvvetleri bu sabah Polonya sınırına yakın Lviv kentinde uluslararası havalimanının yakınlarını vurdu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi konuya ilişkin açıklamasında, havaalanı içindeki uçak onarım fabrikasının vurulduğunu söyledi. Sadovyi, "Havaalanında bulunan uçak onarım fabrikasına atılan birkaç roket sonucu uçak onarım fabrikasının binası yıkıldı. Binadaki çalışma programı önceden durdurulduğu için hayatını kaybeden olmadı. Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor" ifadelerini kullandı. Sadovyi, can kaybı yaşanmadığını sözlerine ekledi.