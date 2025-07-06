Luzhou'da Ulusal Kültürel Miras Mesleki Beceri Yarışması Düzenlendi
Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Luzhou kentinde, 3-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Ulusal Kültürel Miras Mesleki Beceri Yarışması, 6 kategoride yaklaşık 300 yarışmacıyı bir araya getirdi.
LUZHOU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Luzhou kentinde 3 Temmuz'da başlayan ve 4 gün süren Ulusal Kültürel Miras Mesleki Beceri Yarışması, 6 kategoride yaklaşık 300 yarışmacıyı bir araya getirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel