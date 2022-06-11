Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler - Haberler

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Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler

ANTALYA'da, lunaparkta oyuncağın, çocukların bindiği sepet kısmı, mekanizmadan koparak düştü.

ANTALYA'da, lunaparkta oyuncağın, çocukların bindiği sepet kısmı, mekanizmadan koparak düştü. Hafif yaralanan 3 çocuk, baş aşağı oyuncaktan çıkarılmayı bekledi.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki lunaparkta 'disko' adlı oyuncağın, çocukların bindiği sepet kısmı, mekanizmadan kopup, zemine düştü. Sepet kısmında sıkışan Buğra Yağız Koyun, Mete Atık ile Yakup Bilal Salarvan hafif yaralandı. Çocuklar, itfaiye ekipleri gelene kadar oyuncağın içinde baş aşağı oturur halde çıkarılmayı bekledi. Oyun parkı görevlilerinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla çocukları sıkıştığı yerden çıkardı.

Kurtarma çalışmaları sürerken yaralanan çocukların aileleri ise panik yaşadı. Çocuklardan Buğra Yağız Koyun, "Eğleniyorduk. Bindiğimiz oyuncak kırılıp, ters döndü. Altında kaldık. İtfaiye beni ve arkadaşlarımı çıkardı. Ayağımda ağrı var" dedi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çocuklar, hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Muratpaşa İtfaiye Çocuk Güncel Haberler

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