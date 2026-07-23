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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, TSO Başkanı, Sağlık Müdürü ve muhtarları kabul etti. Babaeski’de ise yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık'a ziyaretler devam ediyor.

Işık, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kenan Var, İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk, Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekimi Camettin Atam, Yıldız Mahallesi Muhtarı Ümit Öztürk'ü makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık, tüm kurumlar ile işbirliği halinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların süreceğini belirtti.

Yol yapım ve kaldırım düzenlemesi

Babaeski ilçesinde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla, altyapı çalışmaları tamamlanan Fatih Caddesi'ndeki yol yapım ve kaldırım düzenlemelerini takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Esnaflarla da bir araya gelen Yayla, yeni düzenlemelere ilişkin vatandaşların önerilerini dinledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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