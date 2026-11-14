Lüleburgaz'ın Ertuğrul köyünde barakayı saran yangında bir kişi yaşamını yitirdi

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Lüleburgaz ilçesinde bir barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Ertuğrul köyünde Mehmet Çakmak'a (66) ait bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Barakada, Çakmak'ın cesedine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çakmak'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA