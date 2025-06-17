Lüleburgaz'da Yol ve Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaya ve sürücü güvenliği için Yıldız ve Zafer mahallelerinde asfalt serim ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Murat Gerenli, ekiplerin bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız yürüttüklerini belirtti.

Lüleburgaz ilçesinde yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldız ve Zafer mahallelerinde asfalt serim ve kaldırım düzenleme çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, ekiplerin çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kent genelinde yaya ve sürücü güvenliği için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden Gerenli, ekiplerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Gerenli, güvenli ulaşım ve konforlu yollar için sahada olduklarını kaydetti.

Gebe okulu kayıtları başladı

Kırklareli'nde anne adayları için açılacak gebe okulu kayıtları başladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Eğitimlerin 23-26 Haziran'da düzenleneceği kaydedildi.

İlaçlama çalışması

Babaeski'de sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Babaeski Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek popülasyonunu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklığa bağlı olarak haşere ve sineklerdeki artışı önlemek için ilaçlamaların yapıldığını belirtti.

Özellikle larva üreme alanları, su birikintileri, foseptik çukurları ve dere yataklarının ilaçlandığını ifade eden Yayla, vatandaşların yoğunlukla kullandığı Gündüz Onat Festival Alanı gibi park ve bahçelerde de çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

Yayla, halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti

İsrail'i yatlarıyla terk edenler o bölgeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Ünlü tatil beldesinde 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Beşiktaş'a 200 milyon euroluk müjde
Apartmanı saran kötü kokular sonrası ekipler, çürümeye başlayan cesetle karşılaştı

Apartmanı saran kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.