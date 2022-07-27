Lüleburgaz'da 'Hüseyin Deniz Kupası' Başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lüleburgaz'da 'Hüseyin Deniz Kupası' Başladı

Lüleburgaz'da 'Hüseyin Deniz Kupası' Başladı

Lüleburgaz Belediyesi’nin spor organizasyonlarından biri olan ve bu yıl yedincisi düzenlenen Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Hüseyin Deniz Kupası, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nde başladı. Turnuvada 32 takım mücadele edecek.

 - Güncelleme:

Lüleburgaz Belediyesi'nin spor organizasyonlarından biri olan ve bu yıl yedincisi düzenlenen Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Hüseyin Deniz Kupası, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde başladı. Turnuvada 32 takım mücadele edecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin spor organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Hüseyin Deniz Kupası, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde başladı. Turnuva öncesinde gerçekleştirilen açılış törenine ise Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Lüleburgaz Belediye Başkanvekili Leyla Güncer ve Hüseyin Deniz'in birlikte gerçekleştirdiği santrayla başlayan turnuvada 32 takım mücadele edecek.

"KAZANAN DOSTLUK VE KARDEŞLİK OLSUN"

Açılış töreninde konuşma yapan Lüleburgaz Belediyesi Başkanvekili Leyla Güncer Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası'nın geleneksel hale geldiğini hatırlatarak, "Her yıl Lüleburgaz futbol tarihine damga vurmuş futbolcularımızın isimlerini yaşatıyoruz. Bu yıl da Lüleburgazımızın önemli değerlerinden sevgili Hüseyin Deniz'in adına düzenlediğimiz bu turnuvada 32 takım, 600'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanan yine dostluk ve kardeşlik olsun" dedi.

Adına turnuva düzenlenmekten dolayı mutluluğunu paylaşan Hüseyin Deniz de, "Belediye Başkanı Murat Gerenli bana telefon ettiğinde çok heyecanlandım. Teklifini severek ve mutlulukla kabul ettim. Çok sevinçliyim, onurluyum, mutluyum" diye konuştu.

ANKA / Güncel

Hüseyin Deniz Lüleburgaz Futbol Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title