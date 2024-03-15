Lüleburgaz'da ve Kırklareli'nde Yangınlar Söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasan Suljıc idaresindeki E01 A 448 plakalı tırın çekici kısmından, Evrensekiz beldesi yakınlarında dumanlar yükselmeye başladı.

Yangına müdahale eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Ev yangını

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bademlik Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.