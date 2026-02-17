Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 gram sentetik kannabinoid ve 8 bin 700 lira ele geçirilerek, zanlı tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli S.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 14 gram sentetik kannabinoid ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 700 lira ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
