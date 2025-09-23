Lüleburgaz'da 'Sokağın Renkleri' Grafiti Sergisi Açıldı

Haberler

Lüleburgazlı grafiti sanatçısı Erkut Koyan'ın eserlerinden oluşan 'Sokağın Renkleri' sergisi, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde açıldı. Sergi 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

(KIRKLARELİ)- Lüleburgazlı grafiti sanatçısı Erkut Koyan'ın eserlerinden oluşan "Sokağın Renkleri" sergisi, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde (LYSA) açıldı. Sergi, 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Grafiti sanatçısı Erkut Koyan'ın eserlerinin dergilendiği "Sokağın Renkleri" adlı grafiti sergisi, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Çok Amaçlı Salon fuaye alanında ziyarete açıldı. Sanatçı Erkut Koyan, "Trakya'da grafiti ya da sokak sanatı olarak böyle bir sergi olmadığından dolayı 'İlk benim yapmam lazım' dedim. Çünkü bayadır bu işle ilgilendiğim için bu tarz bir sergi tercih ettim" dedi.

Sergi, 27 Eylül'e kadar her gün saat 11.00-18.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

