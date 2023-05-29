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Lüleburgaz'da Seçim Coşkusu

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi coşkuyla kutlandı. Partili vatandaşlar şarkı söyleyerek ve sloganlar atarak sevinçlerini paylaştılar.

Lüleburgaz'da seçim coşkusu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilmesi coşkuyla kutlandı.

Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda toplanan partili vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına şarkı söyleyerek ve sloganlar atarak sevinçlerini paylaştılar.

Öte yandan otomobilleri ile konvoy oluşturan vatandaşlar dikkatlerden kaçmadı.

Seçim kutlamalarına AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri katılım ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Keserci - Güncel

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