Lüleburgaz'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
Lüleburgaz ilçesinde tek katlı bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri de bulundu. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede kontrol altına alındı ancak ev kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Ayvalı Sokak'ta bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların çıktığı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi