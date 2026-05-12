Lüleburgaz'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi

Lüleburgaz ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Ayvalı Sokak'ta bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların çıktığı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Müstakil ev kullanılmaz hale geldi.