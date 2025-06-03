Lüleburgaz'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Lüleburgaz'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletin otomobille çarpışma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erdem T. (17) idaresindeki 59 AJK 694 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde Şerafettin Ü. (66) yönetimindeki 59 FA 881plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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