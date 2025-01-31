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Lüleburgaz'da Metruk Binaların Yıkımına Devam Ediliyor

Lüleburgaz'da Metruk Binaların Yıkımına Devam Ediliyor
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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, olası afetlere karşı alınacak tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Son 5 yılda asayiş ve can güvenliği nedeniyle 103 metruk bina yıkıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden ile Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl'ü makamında kabul etti.

Kaymakam Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erden ile Akgöl'den olası afetlerde alınacak tedbirler hakkında bilgi aldı.

Afetlere karşı tedbirlerin en üst düzeyde alınması gerektiğini ifade eden Erden, bu konuda çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Metruk binalar yıkılıyor

Lüleburgaz ilçesinde asayiş, can ve mal güvenliği gerekçesiyle 5 yılda 103 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Kaymakamlığı ile Lüleburgaz Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Lüleburgaz Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, kentte tespiti yapılan ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

İlçede 5 yılda 103 metruk binanın yıkımı yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İnşaat Teknikeri Kerem Demirkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, metruk binaların asayiş, can ve mal güvenliği gerekçesiyle yıkımlarının yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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