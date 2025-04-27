Lüleburgaz'da İnşaat İşçisi Yükseklikten Düştü
Lüleburgaz ilçesinde bir inşaat işçisi, devam eden köprü inşaatında dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.
Durak Mahallesi'nde yapımı devam eden köprü inşaatında bir işçi dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten demirlerin üzerine düştü.
Demir parçasının kalçasına saplanan işçi yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince demir parçası işçinin kalçasından çıkarıldı.
Yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel