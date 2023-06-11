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Lüleburgaz'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Lüleburgaz'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Güncel Haberler

Lüleburgaz'da 25 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Lüleburgaz'da 25 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Lüleburgaz Müftülüğünce Sokullu Mehmet Paşa Cami'nde hacı adayları için tören düzenlendi.

İlçe Müftü Sabri Demir, kutsal topraklara giden hacı adaylarının bol bol dua etmesi gerektiğini söyledi.

Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, hacı adayları ve yakınları katıldı.

25 hacı adayı, yakınları tarafından dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Sokullu Mehmet Paşa Lüleburgaz Cami Güncel Haberler

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