Lüleburgaz'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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Lüleburgaz'da 25 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Lüleburgaz'da 25 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Lüleburgaz Müftülüğünce Sokullu Mehmet Paşa Cami'nde hacı adayları için tören düzenlendi.
İlçe Müftü Sabri Demir, kutsal topraklara giden hacı adaylarının bol bol dua etmesi gerektiğini söyledi.
Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, hacı adayları ve yakınları katıldı.
25 hacı adayı, yakınları tarafından dualarla uğurlandı.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel