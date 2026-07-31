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Lüleburgaz'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Lüleburgaz'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edirne Bayırı mevkisinde C.K. yönetimindeki 22 BC 556 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın dorsesinden yola dökülen asfalt ise ekipler tarafından temizlendi.

Kaza nedeniyle yolun tek şeridi geçici süreyle araç trafiğine kapanırken, devrilen tırın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA
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