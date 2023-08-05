Lüleburgaz Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Başladı
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Lüleburgaz Belediyesi, Yıldırım Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışmaları takip ederek daha modern bir kent oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Çalışmaların diğer mahalle ve sokaklarda da devam edeceği ifade edildi.
Lüleburgaz Belediyesince yol yapım çalışması başlatıldı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yıldırım Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını takip etti.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Gerenli, daha modern bir kent oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Ekiplerin satıh asfalt kaplama çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ifade eden Gerenli, çalışmaların faaliyet programı kapsamında diğer mahalle ve sokaklarda devam edeceğini belirtti.