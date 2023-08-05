Lüleburgaz Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Başladı

Lüleburgaz Belediyesi, Yıldırım Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışmaları takip ederek daha modern bir kent oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Çalışmaların diğer mahalle ve sokaklarda da devam edeceği ifade edildi.