Lüleburgaz Belediyesi'nden Üniversiteli Ailelere Maddi Destek

Lüleburgaz Belediyesinin başlattığı 'Üniversiteli Aile Desteği Programı' kapsamında lisans öğrencisi ailelere 18 bin lira, ön lisans öğrencisi ailelere ise 14 bin lira maddi destek verilecek. Başvurular 22 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Lüleburgaz Belediyesince, "Üniversiteli Aile Desteği Programı" başvuruları başladı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yılda program kapsamında ailelere maddi destek verileceği belirtildi.

Başvuruların 22 Eylül- 17 Ekim tarihlerinde yapılacağı aktarılan açıklamada, lisans öğrencisi olan ailelere 18 bin, ön lisans öğrencisi olan ailelere ise 14 bin lira destek verileceği ifade edildi.

Başvuruları Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde alınacak.???????

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
