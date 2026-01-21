Haberler

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan, ABD Başkanı Trump'a "sosyal medya" eleştirisi

Güncelleme:
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Trump'ı sosyal medya üzerinden dünyayı yönetme niyetinde olmakla eleştirdi. Sosyal medya manipülasyonlarına dikkat çeken Lula, seçmenlerin akıllı olması gerektiğini vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı sosyal medya aracılığıyla yönetme niyetinde olduğunu söyledi.

Ülkenin Rio Grande do Sul eyaletinde düzenlenen bir açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Lula da Silva, ABD Başkanı Trump'ı eleştirdi.

Lula da Silva, Trump'ın sosyal medya aracılığıyla dünyayı yönetme niyetinde olduğunu savunarak, "Trump'ın Twitter (X) üzerinden dünyayı yönetmek istediğinin farkına vardınız mı? Harika, her gün bir şeyler söylüyor. İnsanların yüzlerine bakmadan saygıyla davranmanın mümkün olduğunu mu sanıyorsunuz?" dedi.

Sosyal medya platformlarında ciddi manipülasyonlar yapıldığını vurgulayan Lula da Silva, "Bazılarının görmemizi ve inanmamızı istediği algoritmanın tuzağına düşmememiz gerekiyor. Seçimler olduğunu hatırlamamız şart, çünkü akıllı olmazsak yalan gerçeğe galip gelecektir." uyarısında bulundu.

Lula da Silva ile yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle Trump yönetimi, Brezilya'ya tarife vergileri uygulamıştı.

