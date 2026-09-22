Lula, BM kürsüsünde Netanyahu hükümetinin Gazze'de soykırım işlediğini söyledi

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler'in (BM) insanlığı savaş belasından kurtarmakta başarısız olduğunu belirterek, "Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı işlenen soykırımın bıraktığı acı ve travmayı, nesiller boyu Filistinliler taşıyacak." dedi.

Lula da Silva, bugün başlayan BM 81. Genel Kurulu görüşmelerinin ilk gününde, BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Konuşmasında BM'yi ağır şekilde eleştiren Lula da Silva, "BM, insanlığı savaş belasından kurtarmak gibi en önemli görevlerinden birinde başarısız olmaktadır. Güvenilirliği hiç bu kadar düşük olmamıştı. Ordusu ya da silah deposu olmayan, en savunmasız kesimleri koruma kabiliyeti hiç bu kadar zayıf olmamıştı. Güvenlik Konseyi'nin rolünü yerine getirememesi nedeniyle hepimiz onun eylemsizliğinin rehineleri haline gelmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, geçen yıl 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en çok silahlı çatışmanın kaydedildiğini hatırlatarak, "Trilyonlarca dolar yeni silahlanma yarışı fonlanıyor." dedi.

Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden Yahudilere tepki

Savaşın, siyasetin devamı olmadığını tam tersine siyasetin çöküşü olduğunu belirten Lula da Silva, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki son duruma değindi.

Lula da Silva, "Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı işlenen soykırımın bıraktığı acı ve travmayı, nesiller boyu Filistinliler taşıyacak." ifadesini kullandı.

Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden Yahudilere de tepki gösteren Lula da Silva, şunları söyledi:

"BM Özel Temsilcisi Francesca Albanese, doğruyu söylediği için susturulmamalıdır. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerleri, İsrailliler ve Filistinlilerin güvenli şekilde yaşayabilmeleri için hayati önem taşıyan iki devletli çözümü giderek daha da uygulanamaz hale getiriyor. Medeniyetleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmak, Orta Doğu'ya istikrar getirmeyecektir."

"Savaş alanının kazananı olmaz"

Lula da Silva, İran'daki son duruma işaret ederek, "Hürmüz Boğazı, uluslararası ticaret için hayati önem taşıyan bir geçiş yolu olarak kalması gerekirken bir savaş alanına dönüştü. Dünyanın dört bir yanındaki aileler, yakıt, gübre ve gıda fiyatlarındaki artışın bedelini ödüyor." dedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın da 5 yıldan uzun süredir "insani bir dramaya" sahne olduğuna dikkati çeken Lula da Silva, "Hepimiz şunu bilmeliyiz ki savaş alanının kazananı olmaz. Tek seçenek, diplomasidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Demokrasi bir kez daha tehdit altında"

"Brezilya, hiç kimsenin arka bahçesine sığmaz." diyen Lula da Silva, kalkınmayı teşvik eden ve olumlu gündeme sahip ortaklara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Lula da Silva, bölgedeki ülkelerin "otoriter rejimlerin dehşetini" yaşadığı yorumunda bulunarak, "Demokrasi bir kez daha tehdit altında. Seçim süreçlerine müdahaleye, dünyayı etki alanlarına bölmeye ve stratejik kaynaklar için neo-kolonyal saldırılara bir kez daha tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.

Organize suçu besleyen silah ve para akışını engellemek için işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Lula da Silva, "Bu, bizzat ABD Başkanı'na sunduğum teklifin ruhudur." dedi.

Kaynak: AA