Lüks otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki çocuk ağır yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki lüks otomobilin kavşaktan şehir içine girmek isteyen elektrikli bisikletteki çocuğa çarpması sonucu küçük çocuk ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Tayfur Uzunoğlu idaresindeki BOH TU 14 yabancı plakalı Volvo marka lüks otomobil, kavşaktan şehir içine girmek isteyen 13 yaşındaki Kazım Yiğit Güler idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet üzerinden savrulan Güler ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan ağır yaralı çocuk, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan ağır yaralı 13 yaşındaki Kazım Yiğit Güler hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan elektrikli bisiklet ve otomobilin yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.