Haberler

Lukaşenko ve Putin ortak nükleer tatbikatı birlikte izledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülkenin ortaklaşa düzenlediği nükleer tatbikatı video konferansla takip etti. Lukaşenko, kimseye tehdit oluşturmadıklarını ancak ortak devleti savunmaya hazır olduklarını belirtti. Putin ise nükleer üçlünün stratejik caydırıcılık ve güç dengesini koruması gerektiğini vurguladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülkenin ortaklaşa düzenlediği nükleer tatbikatı video konferans aracılığıyla birlikte takip etti.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden verilen bilgiye göre, Lukaşenko, Putin ile nükleer silahların ve nükleer desteğin savaş esnasında kullanımı için yapılan ortak askeri tatbikat esnasında savunma bakanlığının komuta merkezinde video konferans yöntemiyle görüştü ve tatbikatla ilgili yetkilerden bilgi aldı.

Lukaşenko, yaptığı konuşmada, bu türden ilk kez ortak tatbikat yapıldığını belirterek, "Kimseye tehdit oluşturmuyoruz. Ancak bu tür silahlara sahibiz ve ortak devletimizi Brest'ten Vladivostok'a kadar her türlü şekilde savunmaya hazırız. Elimizde bir şey varsa, onu nasıl kullanacağımızı bilmeliyiz." dedi.

Belarus'ta bulunan tatbikatta işlev gören askeri tesislerin hepsinin iyi durumda olduğunu bizzat kendisinin gördüğünü aktaran Lukaşenko, Rus askeri yetkililerin de durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Dünyadaki artan gerilimler ve ortaya çıkan yeni tehditler ve riskler göz önüne alındığında, nükleer üçlümüz, daha önce olduğu gibi, Rusya ve Belarus Birlik Devleti'nin egemenliğinin güvenilir bir garantörü olarak hizmet etmeli, stratejik caydırıcılık sorunlarının çözümünü sağlamalı, nükleer dengeyi ve küresel düzeyde güç dengesini korumalıdır." ifadelerini kullandı.

Osipoviç bölgesindeki komuta merkezini ziyaret eden Lukaşenko'ya, İskender-M fırlatma rampasından simüle edilmiş bir nükleer füze saldırısı elektronik ortamda gösterildi.

Belarus Savunma Bakanlığı, 18 Mayıs'ta orduyu modern silahlar ve özel mühimmatların kullanımına hazırlamak amacıyla nükleer silahların muharebe esnasında kullanılmasına yönelik tatbikata başladıklarını, Rus tarafının da tatbikata katıldığını duyurmuştu.

Ardından Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede 19-21 Mayıs tarihlerinde nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımına dair tatbikatın yapılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi

Kurtarmaya çalışan herkes sele kapıldı! İşte felaketin görüntüleri
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü