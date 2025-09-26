Lukaşenko: Ukrayna Anlaşmayı Kabul Etmezse Ülkesini Kaybedecek

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Moskova ile anlaşmak için Kiev'in önüne konulan teklifin "oldukça iyi" olduğunu belirterek, bunun kabul edilmemesi ve savaşın şimdi durmaması halinde Ukraynalıların ülkelerini kaybedeceğini savundu.

Lukaşenko, Rus devlet kanalı Rossiya'ya yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Kremlin'i vurmaya yönelik" sözlerini değerlendirdi.

Zelenskiy'nin sakinleşmesi gerektiğini belirten Lukaşenko, "Her şeyi söyleyebilirsiniz ama eğer Kremlin, Bankova'yı (Ukrayna Devlet Başkanlığı binasının bulunduğu cadde) vurursa? Orada geriye ne kalır?" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Alaska'da, Ukrayna için masada ABD Başkanı Donald Trump'ın da dinlediği bir teklifte bulunduğunu dile getiren Lukaşenko, bu teklifin "oldukça iyi" olduğunu vurguladı.

Lukaşenko, "Eğer Ukraynalılar buna razı olmazsa, durum özel askeri operasyonun başlangıcındaki gibi, daha da kötü olacak. Ukrayna'yı kaybedecekler. 2022'de (savaşın) durması gerekiyordu. Kırım hariç tüm doğudaki yerler Ukrayna'nın olacaktı. Ama hayır, durmadılar ve doğuyu kaybettiler. Bence şimdi durmazlarsa tüm Ukrayna'yı kaybedecekler." yorumunda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Rus Genelkurmay Başkanlığının cephedeki durumla ilgili raporunu dinlediğini anlatan Lukaşenko, bütün cephede, özellikle de bazı bölgelerde Rusya'nın büyük nüfuslu yerleri fiilen ele geçirdiğini gözlemlediğini aktardı.

Lukaşenko, "Coğrafi olarak böyle. Peki ya sonra? Sonra Rus ordusunu durdurmak zor olacak. Bu yüzden Ukrayna'yı kaybetmemek için Zelenskiy'nin sadece anlaşma yapması değil, onun için uygun olan şartları kabul etmesi gerekiyor." dedi.

"Zelenskiy'e söyleyeceğim bir şey var"

Putin ile görüştükten sonra Zelenskiy ile görüşmek istediğini belirten Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Ona söyleyeceğim bir şey var. Sanırım bizim istişarelere başlamamızın zamanı geldi. Özel askeri operasyonun başlangıcında şunu söylemiştim, 'Üç Slav devletinin devlet başkanları olarak oturmamız ve anlaşmaya varmamız lazım.' Bu anlamsız savaşın sona ermesi için anlaşmalıyız. Anlaşmak lazım, anlaşmazsak herkes için kötü olacak."