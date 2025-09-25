Lukaşenko: Rusya'nın Oreşnik Füze Sistemleri Belarus'a Yola Çıktı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın verdiği Oreşnik balistik füze sistemlerinin Belarus yolunda olduğunu söyledi.

Lukaşenko, Moskova'da gazetecilerin Rusya'dan Oreşnik balistik füze sistemlerinin Belarus'a teslimatıyla ilgili bir soruya, "Zaten yola çıktı. Her şey yoluna girecek." şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca antlaşmaya uyma girişimini desteklemesini tavsiye edeceğini belirterek, Trump'ın da bu desteği vereceği görüşünü dile getirdi.

Geçen yıl, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus topraklarına Rus taktik nükleer silah konuşlandırdıklarını, Ukrayna'da savaş koşullarında test edilen nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzeyi de Belarus'a 2025'in ikinci yarısında yerleştireceklerini bildirmişti.

Daha sonra Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya tarafından 10 "Oreşnik" balistik füze sisteminin ülkeye konuşlandırılacağını, bu sayının gelecekte artabileceğini kaydetmişti. Lukaşenko, Belarus'ta söz konusu sistemin konuşlandırılacağı ilk mevzilerin belirlendiğini açıklamıştı.

Nükleer veya konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabilen Oreşnik, Rus ordusu tarafından ilk kez geçen yıl ABD ve İngiltere menşeli uzun menzilli silahların kullanımına karşılık Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine düzenlenen saldırıda kullanılmıştı.