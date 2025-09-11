Lukaşenko, 52 Mahkumu Affetti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, aralarında aşırılıkçı ve terör örgütü üyelerinin de bulunduğu 52 mahkumu affederek serbest bıraktığı bildirildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Basın Sözcüsü Natalya Eismont, affedilen mahkumlarla ilgili açıklama yaptı.

Eismont, "Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, bugün hümanizm ilkelerine dayanarak 52 kişiyi affetti. Mahkumların yaşları, sağlık durumları ve aile birleşimi sorunları da dikkate alındı." ifadelerini kullandı.

Affedilenler mahkumlar arasında aşırılıkçı, terör örgütlerinin liderleri ve üyeleri, kitlesel ayaklanmalara katılanlar, aşırılıkçı ve yıkıcı medya temsilcilerinin de bulunduğunu aktaran Eismont, affedilenlerin tamamının Belarus topraklarından ayrıldığını sözlerine ekledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi John Cole'yi başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda kabul etmişti.

Görüşmenin sonunda Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump ve diğer devlet başkanlarının talebi üzerine, iyi niyet jesti ve insaniyet ilkeleri doğrultusunda Belarus topraklarında casusluk, aşırılıkçı ve terör faaliyetlerine katılma ve diğer bazı suçları işlemekle hüküm giyen yabancı vatandaşların affına karar verildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "6 Litvanya, 2 Letonya, 2 Polonya, 2 Almanya, 1 Fransa ve 1 İngiltere vatandaşı olmak üzere toplamda 14 yabancı vatandaş affedilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.