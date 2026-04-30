Luca Minnelli, İzmirlilere Müzik Dolu Bir Akşam Yaşattı

Güncelleme:
(İZMİR) - Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) sahnesinde izleyiciyle buluşan ünlü tenor Luca Minnelli, güçlü sesi ve zengin repertuvarıyla İzmirlilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

İzmir'in kültür sanat yaşamının önemli adreslerinden Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, "İtalyanların altın sesi" olarak tanınan Luca Minnelli'yi ağırladı. Minnelli, büyüleyici sesi, zarif yorumları ve sahne enerjisiyle müzikseverlere özel bir gece yaşattı.

Sekiz kişilik orkestra eşliğinde sahne alan sanatçı, klasik eserlerden popüler İtalyan melodilerine uzanan zengin bir repertuvar sundu. Biletleri satışa çıktığı andan itibaren kısa sürede tükenen konsere ilgi oldukça yoğundu.

İzmir'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi

Tecrübeli sanatçılardan oluşan orkestranın performansı, Minnelli'nin yorumuyla birleşince izleyenler adeta büyülendi. Sanatçının 2026 repertuvarı; klasik başyapıtlardan popüler İtalyan şarkılarına, aryalar ve film müziklerinden romantik eserlere uzanan geniş bir seçkiden oluştu. Sahnedeki performansıyla dikkati çeken Minnelli'nin izleyicilerle kurduğu esprili iletişim de büyük beğeni topladı. Sanatçı, İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konser sonunda ekip uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: ANKA
