İsrail 4 esiri yarın Lübnan'a teslim edecek

Lübnanlı resmi bir kaynak, İsrail'in aralarında 2 Suriyelinin de bulunduğu 4 esiri yarın Lübnan'a teslim edeceğini bildirdi.

İsmi açıklanmayan kaynak, AA muhabirine Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) bu akşam 4 esiri İsrail'den teslim almasının planlandığını ancak İsrail'in teslimi yarına ertelediğini ifade etti.

Esirlerin yarın yerel saatle 11.00'de Nakura Sınır Kapısı'nda Kızılhaç Komitesine teslim edileceğini aktaran kaynak, esirlerin buradan Lübnan ordusuna götürüleceğini, sağlık kontrolünden geçirileceğini ve ailelerine teslim edileceğini kaydetti.

Kaynak, yarın serbest bırakılması beklenen 4 esirin isimlerinin daha önce Tutuklular Komitesi tarafından yayımlanan listede yer almadığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Lübnanlı Yahudi dini liderlerin cenazelerinin bulunması çabaları karşılığında, alıkonulan Lübnanlı 5 sivilin serbest bırakıldığı duyurulmuştu.

Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, Lübnanlı 5 sivilin "bir terör örgütü üyesi olmadıklarının ve terör faaliyetlerine karışmadıklarının anlaşıldığı, bu nedenle İsrail'de tutulmaya devam edilmeleri için hiçbir gerekçe bulunmadığı" aktarılmıştı.

Lübnanlı üst düzey bir kaynak ise sadece 1 Lübnanlı esirin teslim alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA