Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: "Ulusal birliğin korunması, ABD-İsrail'in rastgele dayatmalarından daha önemli"

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, ulusal birliğin ve devlet kurumlarının korunmasının, ABD ve İsrail'in dayatmalarından daha önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Hizbullah ile ilgili yaptığı açıklamalara da değindi.

Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, ulusal birliğin ve devlet kurumlarının bütünlüğünün korunmasının, ABD- İsrail dayatmalarından daha önemli olduğunu belirtti.

Lübnanlı Dürzi lider Canbolat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, "Ulusal birliğin ve devlet kurumlarının bütünlüğünün korunması, ABD-İsrail'in rastgele dayatmalarından daha önemli." ifadesini kullandı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Washington'da Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile yaptığı kısa görüşmenin ardından dün X hesabından dikkat çekici bir açıklamada bulunmuştu.

Graham, Heykel'e, Hizbullah'ın terör örgütü olup olmadığını sorduğunu, Heykel'in ise "Lübnan bağlamında hayır." yanıtını verdiğini aktararak bu cevabın ardından görüşmeyi sonlandırdığını belirtmişti.

Hizbullah'ı "kesinlikle terör örgütü" olarak nitelendiren Graham, örgütün "Amerikalıların kanına bulaştığını" savunarak, Lübnan ordusunun bu tutumunu sürdürmesi halinde ABD açısından "güvenilir bir ortak olamayacağını" ifade etmişti.

