Lübnan ve Mısır cumhurbaşkanları, Lübnan'daki ateşkesin ardından son gelişmeleri görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ateşkes sonrası Lübnan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn ile Sisi telefonda ateşkes sonrası Lübnan'daki son durumu görüştü.

Açıklamada, Sisi'nin, ateşkesin ardından " Lübnan'da askeri gerilimin azaltılmasına" yönelik atılan adımlara destek verdiği, bu kapsamda İsrail ile doğrudan ikili müzakereleri de desteklediği belirtildi.

Sisi, bu adımların Lübnan devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Mısır'ın Lübnan halkının yanında olduğunu yineleyen Sisi, ülkesinin Lübnan'daki insani krizin sona erdirilmesine katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn ise Sisi'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, iki ülke ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğine dikkati çekti.

Avn, Mısır'ın Lübnan'a yönelik son dönemde gönderdiği insani yardımlar ile ilerleyen süreçte planlanan destekler için de teşekkür etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.