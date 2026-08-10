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Lübnan ve Mısır Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri ve Lübnan-İsrail müzakerelerini görüştü

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Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefonda görüşerek bölgesel gelişmeleri ve Lübnan-İsrail müzakerelerindeki son durumu ele aldı. Görüşmede, Lübnan'ın egemenliğini koruma kararlılığı vurgulanırken, Arap Birliği Bakanlar Toplantısı hazırlıkları ve iki ülke arasındaki koordinasyonun önemi de değerlendirildi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgesel gelişmeler ve Lübnan- İsrail müzakerelerini ele aldı.

Bakan Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını aktaran Recci, Lübnan ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında Abdulati'ye bilgi verdiğini kaydetti.

Recci, Lübnan'ın egemenliğini ve haklarını koruyacak şekilde müzakere sürecini sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca eylülde Kahire'de düzenlenmesi planlanan Arap Birliği Bakanlar Toplantısı'nın hazırlıklarının ele alındığını belirten Recci, bölgedeki hassas koşullar karşısında Arap ülkelerinin ortak tutumunu güçlendirmek amacıyla Beyrut ile Kahire arasındaki koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan ile İsrail arasındaki ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelerin 7. turu, 4-6 Ağustos'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.

Kaynak: AA
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