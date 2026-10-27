Lübnan ve İrlanda, UNIFIL sonrası güneyde uluslararası varlık istedi

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Lübnan ve İrlanda, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) yıl sonunda sona erecek görevinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmasını önlemek amacıyla Lübnan'ın güneyinde "uluslararası varlığın" sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Recci ile McEntee, görüşmede UNIFIL'in görev süresinin sona ermesinin ardından atılacak adımları ele aldı.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin ardından oluşacak güvenlik boşluğuna ilişkin endişelerini ifade eden bakanlar, Lübnan'ın sınır bölgesinde uluslararası bir varlığın kalması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

İrlandalı Bakan McEntee, ülkesinin halihazırda dönem başkanlığını yürüttüğü Avrupa Birliği'nin bu süreçte nasıl bir rol oynayabileceğine ilişkin karşı tarafın görüşlerini aldı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci ise İrlanda'ya "barış gücündeki rolü ve askerlerinin sergilediği fedakarlıklar" nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Lübnan'daki durumun hassasiyetine dikkat çeken Recci, "Hizbullah'ın İran'ın talebi üzerine hazırlandığı yeni bir savaş" ihtimaline yönelik endişelerini aktardı.

Recci, İsrail'in ülkeden çekilmesi ve saldırılarını durdurması gerektiğini yineledi.

Lübnan'da silahın devlet tekelinde toplanması ve Hizbullah'ın askeri ve güvenlik faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin hükümet kararlarına işaret eden Recci, Lübnan ordusunun rolünün ve görevini yerine getirebilmesi için desteklenmesinin önemini vurguladı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Lübnan'ın güneyini işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gereçlerin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyinde yaklaşık yarım asırdır görev yapan UNIFIL'in görev süresi yıl sonunda doluyor.

Kaynak: AA