Lübnan ve Bahreyn İçişleri Bakanları güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü

Güncelleme:
Lübnan İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar, Bahreynli mevkidaşı Raşid bin Abdullah Al Halife ile iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirme konularını ele aldı. Görüşmede, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının yanı sıra güvenlik alanında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bahreyn'de resmi temaslarda bulunan Bakan Haccar, başkent Manama'da Bahreyn İçişleri Bakanı Al Halife ile bir araya geldi.

Bakanlar, güvenlik alanında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasına yönelik konuları ele aldı.

Lübnan İçişleri Bakanı Haccar, ziyaretinin güvenlik alanlarında ortak işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, iki ülke arasındaki koordinasyonun Arap ülkelerinde güvenlik ve istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bahreyn İçişleri Bakanı Al Halife ise ülkesinin Lübnan'ın güvenliği, istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruyan her türlü çabanın desteklenmesine yönelik tutumuna işaret etti.

Al Halife, görüşmenin iki ülkenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
