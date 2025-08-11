Lübnan-Suriye Sınırında Açılan Ateş Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın Hermel bölgesindeki Huş es-Seyyid Ali beldesinde, Suriye tarafından açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Hermel bölgesine bağlı Huş es-Seyyid Ali beldesinde, sınırın karşı tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın doğusundaki Hermel bölgesinde Suriye sınırının ötesinden ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren kişinin kimliği belirtilmedi.

Konuya ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 uçak birden geliyor! Süper Lig devi transferde bombayı patlattı

4 uçak birden geliyor! Süper Lig devi transferde bombayı patlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.