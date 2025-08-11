Lübnan-Suriye Sınırında Açılan Ateş Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Lübnan'ın Hermel bölgesindeki Huş es-Seyyid Ali beldesinde, Suriye tarafından açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Lübnan'ın Suriye sınırındaki Hermel bölgesine bağlı Huş es-Seyyid Ali beldesinde, sınırın karşı tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın doğusundaki Hermel bölgesinde Suriye sınırının ötesinden ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren kişinin kimliği belirtilmedi.
Konuya ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel