Lübnan: İsrail'in, Ambulansların Askeri Amaçlarla Kullanıldığına Dair İddiaları Doğru Değil

Lübnan: İsrail'in, Ambulansların Askeri Amaçlarla Kullanıldığına Dair İddiaları Doğru Değil
Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı, İsrail ordusunun ambulansların askeri amaçlarla kullanıldığına dair iddialarını reddederek, bu suçlamaların insanlığa karşı işlenen suçları meşrulaştırma girişimi olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, İsrail'in sağlık ekiplerine yönelik saldırıları ve bu saldırılar sonucunda yaşanan can kayıpları da vurgulandı.

BEYRUT, 15 Mart (Xinhua) -- Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı, İsrail ordusunun ambulansların askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddialarını reddederken, suçlamaları "insanlığa karşı işlenen suçları" meşrulaştırma girişimi diye nitelendirdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İsrail güçlerinin ambulans ekiplerini kurtarma görevleri sırasında defalarca hedef aldığını belirtirken, ülkenin güneyindeki Burç Kalavay köyündeki sağlık merkezine cumartesi sabahı erken saatlerde yapılan saldırıyı örnek verdi. Bakanlık, merkezin bakanlığın denetimi altında faaliyet gösteren sivil sağlık tesisi olduğunu ifade etti.

Açıklamaya göre saldırıda doktorlar, hemşireler ve kurtarma görevlileri dahil 12 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, bir sağlık çalışanı ağır yaralandı. Dört kişiye ise ulaşılamadı.

Bakanlık, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırıları sonucu 26 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını belirtti. Bakanlık, ölü ve yaralı sayısını, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Lübnan Kızılhaçı'nı da hedef alan sağlık ekiplerine yönelik devam eden saldırıların kanıtı olarak nitelendirdi.

Açıklamada, İsrail'in ambulansların askeri amaçlarla kullanıldığına dair iddialarının, tıbbi personel ve tesisleri koruyan uluslararası insani hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlalini meşrulaştırmayı amaçladığı belirtildi.

