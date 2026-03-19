İsrail Saldırıları: Lübnan'da 1001 Ölü

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1000'i aştığını açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 33 artarak 1001'e, yaralı sayısının ise 2 bin 584'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında 118 çocuk ve 79 kadının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının öldüğü, 107'sinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 986 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
