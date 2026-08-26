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Lübnan'da Suriye sınırında roket mermisi yakalandı, 10 Suriyeli gözaltında

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- Ordu ayrıca Suriyeli sığınmacıların bulunduğu kamplardan birinde çıkan kavgaya karışan 10 Suriyeliyi de gözaltına aldı

Lübnan ordusu, Suriye sınırından ülkeye roket mermileri sokmaya çalıştığı belirtilen Suriye uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.

Lübnan Ordu Komutanlığından yapılan açıklamada, ordunun bir biriminin, Lübnan-Suriye sınırındaki Raşya ilçesine bağlı Ayha beldesinde, ülke topraklarına roket mermisi sokmaya çalıştığı belirtilen Suriye uyruklu kişiyi yakaladığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelinin üzerinde ele geçirilen roket mermilerine ilişkin görüntüye de yer verildi. Görüntüde çok sayıda merminin yan yana bulunduğu görülürken, mermilerin türü ve sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Ordunun açıklamasında, mermilerin nereye götürülmek istendiğine ilişkin de bilgi paylaşılmadı.

Kampta çıkan kavgaya karışan 10 Suriyeli gözaltına alındı

Öte yandan ordunun ülkenin doğusundaki Baalbek ilçesine bağlı Şaat beldesinde düzenlediği ayrı bir operasyonda, Suriyeli sığınmacıların bulunduğu kamplardan birinde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 Suriye uyruklu kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kavganın niteliği ve nasıl çıktığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA
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