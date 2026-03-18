Lübnan ordusu Suriye sınırındaki Şeba beldesinin içlerine doğru çekilmeye başladı
Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki Şeba beldesinin çevresinden bölgeye doğru çekilmeye başladı. İsrail ordusunun bölgedeki hareketliliği nedeniyle az sayıda Lübnan askeri beldenin dış kesimlerinden geri çekildi. Bu durum, Lübnan'ın güneyinin kontrolü açısından endişelere yol açıyor.
Lübnan'ın güneydoğusunda Suriye sınırında yer alan Şeba beldesi çevresi, İsrail ordusunun yoğun hava ve kara hareketliliğine sahne oluyor.
İsrail ordusunun Şeba dışında Lübnan birliklerinin bulunduğu noktaların çevresini hedef alması nedeniyle az sayıdaki Lübnan askeri beldenin dış kesimlerinden çekildi.
Lübnan ordu birlikleri ve askeri araçları, belde dışından Şeba'nın merkezinde konuşlandı.
Şeba beldesi, Lübnan'ın güneyinde stratejik konumu, doğal kaynakları ve zengin su rezervleriyle öne çıkan Arkub bölgesi içinde yer alıyor.
Arkub Belediyeler Birliği Başkanı Kasım el-Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bölgenin kontrol altına alınması Lübnan'ın güneyinin tamamının kontrol altına alınması anlamına geliyor." demişti.
Şeba Belediyesi'nden 14 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail sınırında yer alan bölgeden Lübnan ordusunun çekilmesine ilişkin endişeler dile getirilmiş, ordunun bölgede kalması için Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a çağrıda bulunulmuştu.