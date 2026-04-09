Haberler

Lübnan ordusu, İsrail'in dün hedef alarak kullanıma kapattığı köprünün açıldığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan ordusu, İsrail'in saldırılarından sonra Kasımiye Bahri Köprüsü'nün yeniden kullanıma açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in köprüleri hedef almasından dolayı durumu kınadı ve bunun işgalin pekiştirilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki Litani Nehri üzerinde Kasımiye Bahri Köprüsü'nün yeniden kullanıma açıldığını açıkladı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, sivil savunma ve yerel derneklerle işbirliği içinde İsrail ordusunun köprüyü kullanıma açtığı aktarıldı.

İsrail'in dün köprüyü hedef alarak maddi hasara yol açtığı ve köprünün kapandığı belirtilen açıklamada, Lübnan ordusundan bir birliğin de köprünün yakınına konuşlandığı kaydedildi.

İsrail ordusu 18 Mart'tan bu yana Lübnan'ın doğusundan batısına uzanan ve güneyi ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki 9 köprüden 8'ini hedef aldı.

Köprülerin bazıları tamamen yıkıldı, bazıları ise köprüye çıkan yolların tahrip edilmesi nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

İsrail ordusunun, Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef alması kalıcı işgal endişelerini artırırken ülkenin güneyini de izole ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in köprüleri hedef alan saldırılarını kınayarak, bunun işgali pekiştirme ve genişletme girişimi olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

