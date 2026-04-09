Lübnan ordusu İsrail'in düzenlediği saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

Güncelleme:
Lübnan ordusu, İsrail'in eş zamanlı hava saldırılarında 4 askerinin öldüğünü bildirdi. Saldırılar sonucunda toplam 254 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Lübnan ordusu, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine dün düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarında 4 askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırılarda 3'ü ülkenin doğusunda olmak üzere 4 asker yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, söz konusu saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
İbrahim Tatlıses iddiası: Yoğun bakımdan arandım
Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı
Savaşta korkunç bilanço! Cesetlerin yüzde 40'ı tanınmayacak halde
İsyan dolu sözler: En nankör iş
Bircan Bali’den İbrahim Tatlıses iddiası: Yoğun bakımdan arandım

İbrahim Tatlıses iddiası: Yoğun bakımdan arandım
Korkulan oldu!

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü