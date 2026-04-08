Lübnan ordusu, İsrail saldırıları nedeniyle güneye dönüşte acele edilmemesi konusunda aileleri uyardı

Lübnan ordusu, bölgedeki gelişmeler ve ateşkes ihtimaline ilişkin haberlerin artması üzerine, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillere güneydeki köy ve beldelere dönüşte acele etmemeleri uyarısında bulundu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kara saldırıları başlattığı bölgelere yaklaşılmaması gerektiği vurgulanarak, bunun sivillerin güvenliği açısından hayati önem taşıdığı belirtildi. Aksi durumda, devam eden saldırılar nedeniyle can güvenliğinin tehlikeye girebileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, halktan bölgede konuşlu Lübnan askeri birliklerinin talimatlarına uyması ve patlamamış mühimmat ile İsrail saldırılarından kalan şüpheli cisimlere karşı dikkatli olması istendi. Halka, bu tür mühimmat veya şüpheli cisimlerin tespit edilmesi halinde ise en yakın askeri ya da güvenlik birimlerine bildirilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
