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Lübnan ordusu: İsrail, konuşlanma çabalarımızı engellemek için saldırılarını ve ihlallerini sürdürüyor

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Lübnan Genelkurmay Başkanı Rodolf Heykel, "Lübnan ordusu, İsrail işgal güçlerinin çekileceği işgal altındaki tüm bölgelere konuşlanmaya hazırdır.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rodolf Heykel, "Lübnan ordusu, İsrail işgal güçlerinin çekileceği işgal altındaki tüm bölgelere konuşlanmaya hazırdır. Ancak İsrail, ordunun bu çabalarını engellemek amacıyla saldırılarını ve ihlallerini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Heykel, Lübnan ordusunun 81. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, orduya desteğin Lübnan'ın istikrarı ve bölgenin güvenliği için bir yatırım olduğunu belirtti.

Heykel, Lübnan ordusunun sınırlı imkanlara rağmen ülkenin kuzey ve doğu sınırlarının güvenliği, deniz sınırlarının denetlenmesi, terör, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi görevlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Ordunun, mevcut mutabakatlar çerçevesinde ülkenin güneyindeki konuşlanmasını sürdürdüğünü aktaran Heykel, halkın köy ve beldelerine güvenli şekilde dönebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Heykel, "Lübnan ordusu, İsrail işgal güçlerinin çekileceği işgal altındaki tüm bölgelere konuşlanmaya hazırdır. Ancak İsrail, ordunun bu çabalarını engellemek amacıyla saldırılarını ve ihlallerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Ordunun üstlendiği görevlerin kapsamı nedeniyle askeri kurumun imkanlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Heykel, kardeş ve dost ülkelerle işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Heykel, "Orduya destek, Lübnan'ın istikrarı ve bölgenin güvenliği için bir yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Askerlere seslenen Heykel, mevcut koşullara rağmen gösterdikleri fedakarlık ve disiplin nedeniyle teşekkür ederek, ordu komutanlığının personelin haklarını korumak için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Lübnan ordusunun ülkenin güvenliği ve iç barışının teminatı olduğunu vurgulayan Heykel, ordunun istikrarı bozacak veya ülkeyi iç karışıklığa sürükleyecek hiçbir girişime izin vermeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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