Lübnan ordusu, İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu binada inceleme yaptı

Lübnan ordusunun, ülkenin güneyindeki Yanuh beldesinde İsrail'in saldırı uyarısında bulunduğu binada inceleme yaptığı bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan askerleri Yanuh beldesine giderek uyarı yapılan binada keşif yaptı.

Haberlere göre, Lübnan ordusu sabah saatlerinde de aynı binada incelemede bulundu.

Lübnan ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koyduğu iddiasıyla, Yanuh'ta Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü bir yapıya saldırı düzenlenebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Havan topu saldırısı

Öte yandan İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Dahira beldesine havan topu saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) da gün boyunca başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yaptı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ila 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.