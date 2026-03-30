Lübnan ordusu: İsrail'in kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 1 askerimiz öldü

İsrail ordusunun, güneydeki Sur kentinde Lübnan ordusuna ait bir kontrol noktasını hedef alması sonucu 1 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in Kalile-Sur yolu üzerindeki el-Amiriye bölgesinde bir kontrol noktasına saldırı düzenlediği aktarıldı.

Saldırıda bir Lübnan askerinin yaşamını yitirdiği ve yaralanan askerlerin olduğu belirtildi.

El-Amiriye bölgesi, Sur kentinin güneyinde, İsrail ordusunun şiddetli saldırılar düzenlediği ve Hizbullah mensupları ile çatıştığı Beyyada ve Mansuriye beldeleri arasında yer alıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.