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Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin çekildiği Dibbin beldesine konuşlandığını duyurdu

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Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin yoğun saldırılar sonrası çekildiği güneydeki Dibbin beldesine girdi. Ateşkes kapsamında bölgeye konuşlanan ordu, patlamamış mühimmat temizliği ve yol açma çalışmalarına başladı.

Lübnan ordusu, son günlerde İsrail askerlerinin yoğun saldırılar gerçekleştirdikten sonra çekildiği güneydeki Dibbin beldesine girdiğini bildirdi.

Lübnan ordusunun açıklamasına göre, İsrail'in Dibbin bölgesinden çekilmesiyle eş zamanlı olarak Lübnan ordusuna bağlı askeri birlikler, Lübnan ile İsrail arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes kapsamında kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi (Mekanizma) ile yapılan koordinasyon ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile işbirliği çerçevesinde kademeli olarak bölgeye konuşlandı.

Lübnan askeri birlikleri, patlamamış mühimmatın temizlenmesi amacıyla bölgede mühendislik taraması yürütüyor.

Orduya ait iş makineleri, yol üzerindeki toprak ve moloz yığınlarını kaldırarak yolu açma çalışmalarına başladı. İsrail askerlerinin yerleştirdiği toprak setleri Dibbin yolundan kaldırarak Mercayun-Dibbin-İbl es-Saki yolunu yeniden ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Lübnan ordusu, vatandaşlara bölgeye yaklaşmamaları ve konuşlanma süreci tamamlanıncaya kadar askeri birliklerin talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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