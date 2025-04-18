Lübnan Ordusu Doğuda Silah ve Mühimmat Ele Geçirdi
Lübnan ordusu, Beka vilayetine bağlı Ayha Marac et-Tut beldesinde çok sayıda roket, silah ve mühimmat ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca, Suriye'den kaçakçılık yapan 8 kişi gözaltına alındı.
Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda çok sayıda roketin yanı sıra silah ve mühimmatları ele geçirdiğini açıkladı.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Beka vilayetine bağlı "Ayha Marac et-Tut" beldesinde çok sayıda roket, silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.
Beka bölgesindeki Kefr Zebed beldesinde de Suriye'den Lübnan'a silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmak için çete kuran 8 vatandaşın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu kişilerle birlikte çok sayıda silah, mühimmat ve bu işlerde kullanılan araçlara el konulduğu ifade edildi.
Açıklamada, gözaltına alından 8 kişi hakkında soruşturma sürecinin başlatıldığı vurgulandı.