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Lübnan ordusu, ABD'den gelen 70 konteyner mühimmatı Beyrut Limanı'nda teslim aldı

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Lübnan ordusu, ABD'nin yardım programları kapsamında gönderilen çeşitli mühimmatın bulunduğu 70 konteyneri Beyrut Limanı'nda teslim aldı. Açıklamada, yardımın ordunun sorumlulukları ve zorlukları nedeniyle önem taşıdığı, bölgelerdeki görevlerde imkanları geliştireceği belirtildi.

Lübnan ordusu, ABD'nin yardım programları kapsamında gönderdiği çeşitli mühimmatın bulunduğu 70 konteyneri Beyrut Limanı'nda teslim aldı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli mühimmat içeren 70 konteynerin Beyrut Limanı'nda teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Lübnan ordusuna yönelik devam eden desteği kapsamında gönderilen yardımın, ordunun üstlendiği sorumlulukların büyüklüğü ve karşı karşıya olduğu zorluklar nedeniyle mevcut dönemde özel önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca yardımların, özellikle Lübnan'ın farklı bölgelerinde yürütülen görevler bakımından ordunun imkanlarının geliştirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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